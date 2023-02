Motociclista morre depois de bater em carro estacionado regularmente em Goiânia

Um motociclista morreu na madrugada deste domingo (12) depois de bater em um carro que estava estacionado no Parque Amazônia, em Goiânia.

O jovem, que ainda não identificado, conduzia a motocicleta pela Avenida Rio Negro no sentido Norte / Sul quando atingiu a lateral de um Fiat Punto que estava estacionado na via. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência e confirmou a morte do condutor no local.

De acordo com a corporação, o carro sofreu pequenos danos e foi deixado no local, já que o proprietário também não foi identificado. Já a motocicleta foi levada ao pátio da Polícia Militar (PM) na ausência de familiares da vítima.

O jovem não portava documentos pessoais, mas a polícia encontrou com ele um cartão de banco, um telefone celular e R$ 32 em espécie. A Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito de Goiânia (Dict) também esteve no local e investiga as causas do acidente.