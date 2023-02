No zodíaco, há alguns signos com mais brilho que os demais e isso pode causar muita inveja nas outras casas astrológicas, que não conseguem tanto destaque como eles.

Essas pessoas costumam ser bem positivas, alto astral, contagiantes e animadas. Logo, conseguem conquistar um grande círculo de amigos, sendo sempre sociáveis e queridas.

Obviamente, isso permite que mais portas se abram, tanto no campo profissional, quanto no romântico. Esses signos sabem conquistar o que quiserem e quando bem entenderem.

Diante disso, separamos uma lista para explicar melhor quais são essas casas energéticas, iluminadas e excêntricas. Veja se o seu Sol ou ascendente faz parte desses selecionados. Confira!

Os signos com mais brilho no zodíaco que causam inveja em muitas pessoas:

1. Câncer

Há quem questione, mas a luz do canceriano é radiante. Esse signo é completamente apaixonado na vida, em se relacionar e se doar 100% em qualquer âmbito.

São pessoas determinadas, intensas, cativantes e românticas, capazes de deixar qualquer um encantado com o brilho que carregam.

Vagas de emprego são mais acessíveis para os cancerianos, principalmente por conta do cuidado que eles possuem com as coisas e pessoas.

2. Libra

Os librianos também são pessoas extremamente cativantes, sabem conversar e desenrolar qualquer situação com um jeitinho muito doce. Pode ser a pior bagunça, que eles conseguirão resolver tudo com maestria.

Esses nativos são o próprio equilíbrio e impressionam a todos, por onde passam. São bons ouvintes, bons conselheiros, ótimos amigos e sedutores natos. Não é muito difícil se apaixonar completamente por um libriano.

Isso pode até causar muita inveja nas demais casas, porque eles realmente iluminam por onde passam.

3. Sagitário

Por fim, esse é um dos signos mais divertidos, positivos e iluminados do zodíaco. Não dá para ficar cinco minutos tristes perto do sagitariano.

Eles são piadistas, brincalhões e detestam aquela energia pesada e triste. Inclusive, é bem comum irritarem outras pessoas com todo o bom humor que carregam consigo.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!