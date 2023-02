“Não dá para não cobrar de quem deveria fazer e não fez”, diz advogado que teve escritório destruído pela chuva em Anápolis

Lama, destruição e prejuízos. Esse foi o cenário encontrado pelo advogado Jorge Henrique Elias, ex-presidente da OAB Anápolis, ao abrir a porta do escritório dele, na Vila Góis, nesta segunda-feira (13), após a forte chuva que caiu sobre Anápolis no domingo (12).

Pelas redes sociais, foram vários os vídeos de estragos causados pela tempestade que chamaram atenção. Um deles foi justamente o registro de câmeras de segurança que mostraram o espaço do profissional completamente tomado pela água.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗲 𝗛𝗲𝗻𝗿𝗶𝗾𝘂𝗲 𝗘𝗹𝗶𝗮𝘀 (@drjorgehenrique)

As imagens foram compartilhadas pelo Instagram do próprio advogado. Nelas, é possível ver móveis flutuando por toda parte. E a previsão é que, desta vez, quase nada poderá ser reutilizado.

“A gente se sente impotente. É uma força da natureza, mas que poderia ser controlada pelo Poder Público. E o Poder Público sabia e não fez nada. A gente se impotente de perder tudo que construiu”, revelou Jorge Henrique, ao Portal 6.

De acordo com o advogado, já é a terceira vez que o espaço sofre danos enormes em decorrência de chuvas e, agora, uma reunião deverá ser realizada com os sócios para que possam pensar na possibilidade de se mudar para um novo endereço.

A expectativa é de também ingressar com mais uma ação na Justiça. Isso porque já tem uma em andamento, inclusive com laudo pericial, desde uma inundação semelhante em 2020.

“Vou apurar os prejuízos e temos que entrar com outra ação, porque não dá para deixar. Não dá para não cobrar de quem deveria fazer e não fez”, afirmou Jorge.

Ao longo do dia, o advogado e os sócios contam com ajuda de um grupo de amigos para tentar tirar ao menos uma parte do lamaçal do escritório e para observar se há algum móvel que não ficou totalmente inutilizado.