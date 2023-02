É comum que, ao longo do tempo, a bateria do seu celular vá deixando a desejar e passe a entregar uma performance inferior a que era dada inicialmente. Mas você sabia que algumas atitudes do dia a dia podem estar colaborando para isso?

Embora seja algo inevitável, ações podem antecipar o processo e fazer com que o aparelho fique ‘sem energia’ mais cedo do que era esperado.

6 péssimos hábitos que estão acabando com a bateria do seu celular sem você perceber

1.Deixar o celular a noite toda na tomada

Embora pareça ser algo mais prático, deixar o celular carregando a noite toda pode viciar a bateria do seu celular e fazer com que a energia dele acabe mais rápido. Então, evite realizar a atitude.

2. Não usar o carregador original

Outra dica é evitar utilizar um carregador que não seja original. Por não ser algo compatível com o aparelho, ele pode acabar gerando danos severos ao seu celular.

3. Expor o aparelho em temperaturas quentes

Você sabia que deixar o seu celular exposto demais ao sol, por exemplo, pode fazer com que a bateria do seu celular acabe mais rápido? Pois é. Isso acontece porque o item foi projetado para funcionar de maneira ideal em temperaturas com cerca de 25 °C.

4. Cobrir o aparelho enquanto ele carrega

Nunca cubra o seu celular enquanto ele estiver carregando. Isso porque o carregamento já é um processo que esquenta o celular. Caso você decida cobri-lo você estará aumentando ainda mais a temperatura e pode até correr o risco de proporcionar danos irreversíveis a sua bateria.

5. Deixar a bateria zerar ou abaixo de 5%

Deixar o celular descarregar completamente ou chegar a 5% é mais uma das coisas para nunca se fazer. A ação é capaz de colocar muito estresse na bateria e provoca a degradação mais rápida do aparelho..

6. Carregar o celular com capinha

Por fim, evite carregar o celular com a capinha. A atitude é mais um dos fatores que podem gerar um superaquecimento da bateria do seu celular.

