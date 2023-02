Anapolino, professor ganha as redes sociais mostrando que é possível aprender geografia de forma leve

Há 14 anos ministrando aulas, o professor anapolino Brenner Paixão inovou no método de ensino e ganhou as redes sociais, ao provar para os estudantes que aprender geografia pode ser simples e divertido.

Presente no TikTok com o perfil Geografei, o docente conquistou milhões de visualizações nos vídeos e já acumula mais de 13 mil seguidores na plataforma de vídeos curtos, mesmo com menos de um ano desde a criação.

Com muito humor, mas sem deixar a didática de lado, o professor publica conteúdos que explicam a matéria de uma forma leve, assim como dicas rápidas, enquetes, testes de conhecimento e a própria rotina de sala de aula.

Ao Portal 6, Brenner revelou que antes mesmo de se formar, já nutria o desejo de ministrar aulas de uma forma descontraída.

“Desde quando era estudante, decidi me tornar professor e levar os ensinamentos de maneira leve, bem explicados e divertido aos alunos, sempre com muito conteúdo, visando as melhores aprovações em universidades e concursos”, contou.

Sempre carregando este objetivo, o docente decidiu em julho de 2022 deixar de compartilhar os ensinamentos somente em salas de aula, para partilhar também com estudantes de todo o país, por meio de vídeos nas redes sociais.

“A ideia da página Geografei, tanto no Instagram quanto no TikTok, teve como intenção aproximar ainda mais do público estudante, buscando explicações de conteúdos com vídeos rápidos, muitas vezes nas cenas dos acontecimentos geográficos”, pontuou.

Por ter criado o perfil de maneira despretensiosa, Brenner se surpreendeu quando atingiu 4,5 milhões de visualizações em um vídeo em que foi desafiado a desenhar o mapa do Brasil.

Com o sucesso que os conteúdos estão fazendo na internet desde que viralizou, o docente conta que agora “o objetivo é continuar produzindo mais conteúdo de geografia e a rotina de sala de aula de um modo geral”.