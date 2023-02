Bloquinhos de Carnaval em Goiânia que compensa ir sem pagar os olhos da cara

Quem pretendia aproveitar o Carnaval deste ano em Goiânia pode ter se assustado pelo alto valor cobrado nas entradas dos bloquinhos. Mas, para quem não quer perder a folia, ainda é possível encontrar opções gratuitas para se divertir durante a época.

Até o dia 21, quatro folias, com entradas grátis, tomarão conta de diversos pontos da capital e prometem animar o público com diversas apresentações.

Então, se estiver procurando uma opção mais em conta para aproveitar a data, leia a matéria preparada pelo Portal 6 e saiba onde encontrá-los.

1. Bloco Esquenta LGBTI+

A Praça Tamandaré, no Setor Oeste, será dominada por um folião pra lá de animado, o bloco “Esquenta LGBTQI+” , no dia 21 de fevereiro, das 14h às 22h.

A festa será gratuita e contará com a apresentações de diversos DJ’s, drag queens e cantores bastante conhecidos na cidade.

Durante o evento, também serão distribuídos testes rápidos para HIV, preservativos e materiais informativos sobre DSTs, cultura, direitos humanos e cidadania LGBTQIA+.

2. Encontro de Blocos

Muita folia e animação estão previstas para acontecer no dia 17 de fevereiro na capital. A partir das 18h, na Antiga Estação Ferroviária, acontecerá o Encontro de Blocos de Rua da Cultura Popular de Goiânia.

O encontro também será gratuito e faz parte da programação especial de Carnaval da Secretaria de Estado de Cultura de Goiás (Secult).

A ação contará com a apresentação dos blocos: Coró de Pau, Negróide, Baque Cerrado, Acadêmicos, Coró Mulher & Bloco Não é Não, Fuliaço, Vida Seca, Desencuca, Caçador e Socialista.

3. Desfile de Escolas de Samba (19 até o dia 21)

Do dia 19 até o dia 21 de fevereiro, um vasto desfile com a presença de diversas escolas de samba está previsto para acontecer em diferentes localidades da capital.

O evento será totalmente gratuito e acontecerá nos bairros Setor Pedro Ludovico, Centro, Condomínio das Esmeraldas, Setor Balneário Meia Ponte, Jardim América, Vila Moraes, além do Centro Cultural Oscar Niemeyer.

Ao todo, oito escolas de samba se apresentam durante a festividade, sendo elas: Blocão, Beija Flor, Rainha de Goiás, Mocidade do Samba, Brasil Mulato, Lua Alá, Academia do Samba e Flora do Vale.

A programação completa do evento pode ser conferida no site da Prefeitura de Goiânia.

4. Carnaval da Rua 8

Outro bloquinho com entrada gratuita que acontecerá na capital é o “Carnaval da Rua 8”, que será realizado no Setor Central, na Rua 8.

O evento será feito entre os dias 17 a 22 de fevereiro, das 14h até às 22h, e contará com a presença de mais de 15 DJ’s.

Durante a festa, os bares Zé Latinha e Casa Liberté estarão abertos oferecendo cervejas, drinks e pratos para todo o público.