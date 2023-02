Pedreiro morre após grave acidente em Anápolis e deixa esposa grávida e filho

Misael da Silva, de 32 anos, morreu na madrugada desta terça-feira (14) após ter ficado 18 dias internado por conta de um grave acidente de trânsito que sofreu no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA).

Ao Portal 6, Leonardo Silva Santos, cunhado da vítima, revelou que no momento em que se acidentou, o pedreiro estava a caminho do trabalho para ajudar a juntar dinheiro para o parto da mulher, que se encontra no fim da gestação do segundo filho do casal.

Emocionado, o parente conta que Misael era uma pessoa que valorizava muito o trabalho para que pudesse fornecer o melhor para a família, além de ser bastante humilde.

“Ele era muito trabalhador, um homem de família, a vida dele era trabalhar para dar o melhor para a família dele. Era também uma pessoa muito boa, humilde até demais, não conseguia falar não para ninguém”, afirmou.

No dia 27 de janeiro, logo após se chocar contra um veículo utilitário em um grave acidente de trânsito, o motociclista foi encaminhado em estado grave para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), apresentando um traumatismo craniano.

Segundo o cunhado da vítima, o quadro de saúde dele estava evoluindo bem, até que durante a madrugada, a família foi informada de que ela havia falecido em decorrência de uma infecção que estava sendo tratada.

Agora, Leonardo Silva conta que foi iniciada uma vakinha para que possa ser possível levantar dinheiro para o enterro de Misael, assim como também para oferecer auxílio financeiro para a esposa grávida dele.

“Precisa de dinheiro para tudo, porque só ele que trabalhava, não era de carteira assinada, ele era autônomo, não pagava INSS. Então, querendo ou não a família precisa muito de ajuda”, destacou.

Para aqueles que possuem o interesse de ajudar de alguma forma, os entes queridos disponibilizaram a chave PIX 62993990838 para receber as doações, sendo este também o número de telefone do cunhado de Misael.