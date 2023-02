Presa empresária suspeita de fabricar medicamentos em laboratório clandestino de Anápolis

A mulher de 37 anos suspeita de falsificação de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais em um laboratório clandestino localizado no bairro Monte Sinai, em Anápolis, foi presa na noite de segunda-feira (13). Além do laboratório, outras três lojas, todas em nome dela, foram interditadas. Duas estão localizadas em Goiânia e uma em Anápolis, no mesmo setor do laboratório.

De acordo com o delegado, Luiz Carlos Cruz, as investigações começaram há cerca de duas semanas, após denúncia anônima. “Mas era uma residência comum e conseguimos fazer do flagrante quando vimos as mercadorias em um carro saído do local”, explica.

O volume de medicamentos apreendidos tanto nas lojas quanto no laboratório clandestino ainda não foi contabilizado – já que a operação foi finalizada na madrugada de terça-feira (14). A estimativa é de que as operações ocorriam no local há cerca de três anos.

Os produtos eram vendidos nas lojas por cerca de 10% do valor real ofertado na internet, por exemplo. Os suplementos alimentares vão desde Ômega 3, passando por produtos para emagrecimento e impotência sexual.

“O local é insalubre, cheio de poça de água e barro, além de ter produtos que nem os peritos conseguiram identificar preliminarmente”, atesta do delegado. Por isso, muitos foram encaminhados para laboratórios.

Entenda

A Polícia Civil (PC) de Anápolis deflagrou uma operação, nesta segunda-feira (13), que revelou a existência de um laboratório clandestino de medicamentos falsificados no Residencial Monte Senai.

Segundo o Grupo Especial de Investigação Criminal (Geic), esta “fábrica” ilegítima operava dentro de dois imóveis residenciais, sem dar indícios de que alguma atividade ilegal ocorria ali.

No entanto, ao adentrar a residência, era possível ver um verdadeiro depósito dos produtos, armazenados em um local sem as mínimas condições de higiene.

Havia inclusive dejetos de ratos e baratas no espaço onde os produtos medicinais estavam dispostos.