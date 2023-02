IFG Goiânia está com 100 vagas abertas para cursos de capacitação técnica gratuitos

O Instituto Federal de Goiás (IFG) está com 100 vagas abertas para cursos técnicos gratuitos em diversas áreas de atuação.

As aulas acontecerão no período noturno no câmpus da instituição em Goiânia, localizado na Rua 75, no Setor Central da capital.

As inscrições podem ser feitas entre 15 de fevereiro até 03 de março, das 08h às 19h, no mesmo local em que as aulas serão ministradas.

Do total de vagas disponíveis, 51 são destinadas aos candidatos que desejam realizar o ensino médio na Educação de Jovens e Adultos (EJA) junto a uma capacitação de 03 anos.

Já outras 46 vagas são para os participantes que já concluíram o ensino médio e buscam obter um curso técnico, com duração de 02 anos.

Vale lembrar que as oportunidades são destinadas aos cursos de técnicos em desenvolvimento de sistemas, cozinha, agrimensura, mineração e mecânica.

Mais informações estão disponíveis no site da instituição.