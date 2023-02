Jovem é suspeito de estuprar e engravidar a própria irmã com transtornos mentais em Campo Limpo

Suspeito de estuprar e engravidar a própria irmã que possui transtornos mentais, um jovem, de 22 anos, foi preso pela Polícia Civil (PC) na manhã desta quarta-feira (15), em Campo Limpo de Goiás.

Um exame de DNA foi realizado e comprovou que o rapaz realmente é o pai do bebê, sendo então indiciado por estupro de vulnerável.

Ao jornal O Popular, o delegado responsável pelo caso, André Fernandes, revelou que as investigações foram iniciadas em agosto do ano passado, após a família perceber mudanças no corpo da vítima e um médico confirmar a gravidez.

Assim que o caso foi levado à polícia, os agentes explicaram aos parentes que como a jovem depende do cuidado de outras pessoas por conta dos transtornos mentais e também não costumava sair de casa, possivelmente o crime teria sido cometido por alguém de dentro da própria casa.

Como nenhum familiar assumiu a autoria do estupro, um exame de DNA foi solicitado e o resultado apontou um dos irmãos da vítima.

O suspeito então alegou que havia mantido relações sexuais com a parente em um determinado dia que estava alterado devido ao uso de drogas.

Diante dos fatos, o jovem foi preventivamente preso para que não tenha mais contato com a vítima.