Goiana viraliza no Tik Tok mostrando como a vida na roça pode ser incrível

Muitos pensam que a vida no campo é um tédio sem fim, mas a goiana Katyana Oliveira tem mostrado diariamente no Tik Tok que essa ideia, na verdade, não passa de uma falácia.

Com mais de 17 mil seguidores na plataforma de vídeos curtos, ela começou a fazer sucesso ao compartilhar as diversões e desafios que enfrenta no cotidiano, mas sempre de maneira leve e engraçada.

Com temas variados, indo desde dicas de colheita para o preparo de receitas típicas do Cerrado até estratégias de limpeza, os vídeos batem milhares de visualizações.

Com o famoso sotaque goiano e trejeitos típicos do estado, a mulher também coloca a família para participar dos vídeos, ajudando em pamonhadas ou até mesmo contribuindo para a faxina de casa.

Em um dos vídeos mais recentes, e já visto por quase meio milhão de pessoas, Katyana compartilha como é o preparo das marmitas feitas para os trabalhadores que atuam com o marido nela no trabalho pesado da roça.

Nos comentários, vários internautas ainda se identificam com a forma com que ela prepara os alimentos e também com o carinho que ela coloca para que todos fiquem muito bem alimentados.

“Que delícia de rotina, amo cozinhar no fogão a lenha então”, afirmou um seguidor.

“Sotaque maravilhoso da gosto de ouvir”, elogiou outro internauta.