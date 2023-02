Goiânia é a quarta capital do Brasil com mais casos de internações de bebês por desnutrição, revela pesquisa

Um estudo feito pelo Observatório de Saúde na Infância (Observa Infância) baseado nos dados do Sistema de Informações Hospitalares (SIH), do Ministério da Saúde, aponta que Goiânia é a quarta capital do Brasil com mais casos de hospitalizações de menores de 1 ano por desnutrição, sequelas da desnutrição e deficiências. As informações são referentes ao ano de 2022.

De acordo com a pesquisa, só no ano passado, 35 casos de deficiência nutricional em bebês de até 12 meses foram registrados na cidade.

Assim, o município fica atrás apenas de Salvador, com 159 registros, Brasília, com 65 e São Paulo, com 43 casos confirmados.

Ao se verificar os números de Goiás, o estado também apresenta número elevado de bebês hospitalizados por má-nutrição. Segundo o levantamento, 123 internações de menores de 1 ano por desnutrição foram registradas no território em 2022.

Com isso, a região fica entre as 10 do Brasil com mais casos de internações de bebês por má-nutrição, ocupando assim a sétima posição.

Na frente de Goiás aparecem os seguintes estados: Bahia (BA), Maranhão (MA), São Paulo (SP), Minas Gerais (MG), Pará (PA) e Rio Grande do Sul (RS).