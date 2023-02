Goiânia poderá ter segurança dentro dos ônibus de transporte coletivo

Um Projeto de Lei quer tornar obrigatório que as empresas de Goiânia disponham de um vigilante de segurança patrimonial e pessoal dentro dos ônibus coletivos da capital.

A proposta é de autoria do vereador Ronilson Reis (sem partido) e foi protocolada na Câmara Municipal de Goiânia na quarta-feira (15).

De acordo com o parlamentar, a mudança conseguirá inibir prováveis ações criminosas durante as viagens e, ainda, garantir mais segurança aos usuários do transporte público.

Em justificativa, Ronilson também afirmou que a onda de violência e criminalidade dentro dos veículos afetam a vivência da população e geram mais insegurança a todos.

“A segurança é problema de todos nós, e as empresas que exploram o transporte coletivo de passageiros não podem ficar à margem da situação atual da insegurança da população, que afinal de contas são seus clientes”, afirmou.

Segundo ele, a expectativa é que o projeto seja aprovado o quanto antes para que a medida seja implementada em todo o município.