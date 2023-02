Como Anápolis se tornou a capital da fé evangélica durante o Carnaval

Anualmente contando com diversos eventos importantes no período de Carnaval, Anápolis passou a ser vista por muitos brasileiros como a capital da fé evangélica durante a época festiva.

Acontece que em diversas outras regiões do Brasil, o que movimenta as cidades são os bloquinhos. Porém, no município goiano a situação é bem diferente.

Ao Portal 6, Renato Borges, gerente comercial do Denali Hotel, pontuou que em Anápolis, o que move o setor hoteleiro no Carnaval são os eventos religiosos.

“Anápolis com certeza é uma referência nacional na fé. Principalmente no Carnaval, o que movimenta a cidade são os eventos religiosos, trazendo também uma maior movimentação para o setor hoteleiro”, afirmou.

À reportagem, representantes da Igreja de Cristo Vida Nova contaram que desde 2020, a entidade possui o costume de trazer para a cidade nomes expressivos do cenário evangélico brasileiro durante a tradicional época festiva.

Neste ano, o principal objetivo do Esquenta Vida Nova Fest é conseguir abençoar Anápolis, motivo este inclusive que fez com que decidissem manter a entrada gratuita em todos os dias de convenção.

A Igreja destaca que os próprios eventos realizados durante o Carnaval mostram a grandeza da manifestação da fé na cidade.

“Acreditamos que Anápolis seja uma cidade com grande manifestação de fé. É uma cidade com grande percentual de cristãos, prova disso é que neste feriado há diversos eventos religiosos”, ressaltou.

Para se ter uma ideia da dimensão das convenções realizadas no município, John Marcos de Souza, líder de mídia e começarão do tradicional Congresso de Mocidades Evangélicas Pentecostais (COMEPE), revelou ao Portal 6 que neste ano, a expectativa é de receber por dia 5 mil pessoas.

Com 58 anos de história e entrada gratuita, o evento é realizado anualmente e possui o intuito de reunir em um único local todos os jovens e evangélicos de todas as idades que possuem o interesse de se aproximarem ainda mais de Deus.

Além do COMEPE, Anápolis conta com diversas outras convenções já consagradas, como é o caso da União de Mocidade das Assembleia de Deus em Anápolis (UMADA), também da igreja evangélica. No catolicismo, o Festival de Jesus também se destaca pela tradição.