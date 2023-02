Meteorologia dá notícia nada animadora para quem vai curtir o Carnaval em Goiás

O Carnaval promete ser de muita festa em Goiás, mas também trará um grande volume de chuvas ao longo dos dias de folia em todo o estado. A previsão é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo).

O clima chuvoso que predominou nas últimas semanas deve se tornar ainda mais intenso neste sábado (18). O avanço de uma frente fria pela região Sudeste do Brasil vai causar áreas de instabilidade em várias regiões goianas, trazendo chuvas fortes acompanhadas de rajadas de vento, raios e eventualmente granizo.

O tempo na segunda (20) e na terça-feira (21) deve seguir a mesma tendência que no fim de semana, conforme aponta o gerente do Cimehgo André Amorim. Ao Portal 6, o meteorologista revela que o tempo fecha principalmente no ponto facultativo e feriado em si. “A expectativa é que essas chuvas também ajudem a amenizar o calor e reduzir as temperaturas máximas”, completa.

A quarta-feira de Cinzas, por outro lado, traz um cenário mais favorável para os moradores que podem aproveitar esse dia com folga. André Amorim explica que o tempo fica menos propício a tempestades e que a possibilidade de céu aberto será maior no início da quaresma. “É o cenário que vemos agora, mas ainda pode mudar”, afirma.

O Cimehgo faz um alerta, em especial, para as cidades de Ceres, Formosa, Alto Paraíso, Santa Helena e Anápolis. Os municípios devem ser os mais afetados pelas chuvas nos próximos dias, com previsão de volume acima dos 15mm. “Fundamental para a população que costuma visitar cachoeiras, pois é preciso estar vigilante ou até evitar”, adverte.

No estado, o prognóstico do Carnaval é de variação entre nebulosidade, sol e possibilidade de pancadas de chuvas. A máxima pode chegar aos 31ºC e umidade relativa do ar variando entre 35% a 95%.