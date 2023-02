Qualidade da água em Anápolis preocupa moradores e acende alerta sobre risco de doenças

Não raro, moradores de Anápolis utilizam as redes sociais para reclamarem da qualidade da água tratada que chegam às casas levadas pela Saneago. Agora, com o aumento das chuvas e a consequente elevação nos casos de doenças diarreicas agudas, a preocupação da população com o sistema hídrico se tornou ainda maior.

Responsável pela vigilância das atividades da companhia, o presidente da Agência Reguladora Municipal (ARM), Robson Torres relatou ao Portal 6 que, ao menos no crescimento das enfermidades, acredita que a culpa não seja do saneamento da cidade.

“As doenças de veiculação hídrica são causadas por contaminação microbiológica e o cloro dosado na água tem ação na rede preventivamente caso ocorra alguma movimentação de partículas. Isso garante a segurança, mesmo que a água esteja turva”, afirmou.

O gestor da autarquia reforça que a Saneago cuida da qualidade da água apenas até chegar ao imóvel do consumidor, portanto, posteriormente o próprio morador deve ficar atento aos cuidados necessários.

” A água com cloro é sim uma garantia para toda a população, mas precisamos também observar com que frequência está sendo feita a lavagem das caixas d’agua de cada usuário, pois a depender, lá estará o foco do problema. A Saneago garante a qualidade somente até a porta”, apontou.

No entanto, Pabline Melo, Médica de Família e Comunidade, ressalta que para o consumo pessoal, é essencial que a água esteja devidamente tratada para evitar possíveis doenças.

“Para consumo pessoal, desde a ingesta, até cuidados com higiene pessoal ou para utilização na cozinha, a água deve ser devidamente tratada. Filtrar e ferver são medidas que, associadas ao devido armazenamento, evita as doenças diarreicas que são potentes causadoras de desidratação grave, especialmente em crianças”, pontuou.

Água suja

Por outro lado, o presidente da ARM reconhece que a água suja no município é um problema e que, inclusive, a Saneago já foi notificada a respeito da problemática.

“Quanto a água suja, já notificamos a Saneago para uma fiscalização in loco em várias residências para que façamos a análise biológica do produto”, garantiu.

Por fim, Robson Torres destaca que para que a situação possa ser regularizada, é de extrema importância que a população denuncie sempre que perceber algo de errado relacionado aos serviços prestados pela companhia de saneamento.

As denúncias podem ser realizadas por meio da ouvidoria da Saneago, pelo WhatsApp 3269-9115, ou pelo telefone no número 0800 6450115.

Uma outra forma de realizar a denúncia é pelos meios de comunicação da Agência reguladora, sendo estes o WhatsApp 9683-9076, ou por ligação pelo 3902-1242.

Confira na íntegra o que diz a Saneago

“A Saneago tranquiliza a população de Anápolis em relação à qualidade da água para abastecimento público. A Companhia destaca que a água tratada distribuída obedece os padrões de potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde e que todos os resultados dos parâmetros físico-químicos e bacteriológicos, na rede de distribuição, estão em conformidade.

Lembrando que o abastecimento de água é universalizado no município, beneficiando 100% da população urbana. São cerca de 390 mil pessoas, que recebem água por meio de 2,1 mil km de redes de distribuição.

Neste momento há apenas sete registros de atendimento para água turva no município. Nesta tarde (17), técnicos serão encaminhados a cada um destes locais, para realizar ações de normalização da coloração da água.

Por conta da realização da manutenção, em situações pontuais, sedimentos podem ter caído na tubulação, alterando a coloração da água.

Solicitamos que, sempre que os clientes receberem água com alteração de cor, entrem em contato imediatamente por meio da Central 0800 645 0115, chat on-line no site www.saneago.com.br, Whastapp, no (62) 32699115, para que possamos solucionar a questão o mais rápido possível. Os registros de atendimento são primordiais para que possamos melhorar cada vez mais nossos serviços”.