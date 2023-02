Barbeiro que assassinou a ex na frente da filha em Anápolis é condenado a mais de 33 anos de prisão

A Justiça de Goiás condenou o barbeiro José Moreira Veloso a 33 anos, 3 meses e 7 dias de prisão pela morte da ex-companheira dele, ocorrida em Anápolis, no dia 03 de setembro de 2021.

O homem passou por Tribunal de Júri na última quinta-feira (16), onde ficou entendido que ele cometeu homicídio com três qualificações: com emprego de crueldade, dificultando a defesa da vítima e, por último, por ela ser mulher.

Apesar de ter recomendado que José confessasse o crime, a defesa dele informou ao G1 que entrará com recurso porque a pena foi maior do que o esperado.

A denúncia apresentada pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO) aponta que, no dia do crime, o barbeiro invadiu a casa de Paulyana Gomes de Lima, por volta das 3h, no bairro Jardim das Oliveiras, e a esfaqueou até a morte, na frente da filha dela, que tinha 15 anos.

A menor, na ocasião, ainda chegou a pedir ajuda para vizinhos, mas a vítima já não tinha mais sinais vitais e não pôde ser socorrida. O caso chocou toda a cidade.

O autor confesso do crime chegou a fugir e se esconder em uma mata do bairro Adriana Parque. No entanto, foi localizado no mesmo dia durante uma força tarefa comandada pelo Grupo de Investigação de Homicídios (GIH).

As primeiras informações confirmadas após o crime é de que os dois viveram juntos por 04 anos e José já havia apresentado alguns comportamentos agressivos.

O feminicídio, inclusive, foi registrado logo depois que Paulyana decidiu romper o relacionamento e o barbeiro não aceitou.