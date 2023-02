Homem tem membros amputados e morre após ser atropelado por roçadeira

Um acidente de trabalho, registrado na manhã de sexta-feira (17), resultou na morte de um funcionário, de 44 anos, que caiu do trator que operava e foi atingido por uma roçadeira em funcionamento, no município de Montes Claros de Goiás.

A terrível cena foi percebida por outro trabalhador da fazenda devido ao trator, que continuou ligado sem motorista, chamando atenção pelo barulho constante.

Após perceber a ausência do colega, ele fez uma busca pela área e encontrou o corpo do homem já sem vida e desmembrando pelas lâminas da roçadeira. O gerente do espaço precisou ser acionado às pressas para tomar as providências cabíveis.

A Polícia Técnico Científica (PTC) foi até o local para realizar a perícia. As testemunhas foram ouvidas e o caso foi registrado como morte acidental.

O Instituto Médico Legal (IML) fez o recolhimento do corpo da vítima, que era natural do interior de São Paulo.