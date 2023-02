Homem tenta fugir de assalto e leva golpe de facão na cabeça

Um homem foi golpeado brutalmente com um facão na parte superior da cabeça, ao tentar fugir de um assalto no setor Jardim Paraíso, na região Norte de Aparecida de Goiânia.

O caso ocorreu na madrugada deste sábado (18) quando a vítima, de 46 anos, voltava de um bar que frequenta nas redondezas, rumo à casa em que vive, e foi surpreendido por um indivíduo que portava a arma branca e uma barra de ferro.

Assim que ouviu o anúncio do assalto, assustou-se e tentou correr, mas foi rapidamente atingido por um golpe na cabeça e em seguida na mão.

Neste momento, o suspeito teria conseguido tomar os pertences da vítima. Dentre eles estavam um celular, a carteira com R$ 45 e documentos. Desferiu também alguns socos no rosto do homem antes de fugir.

Ferido, ele buscou socorro no Hospital Bom Jesus, onde foi atendido. Agentes da Polícia Militar (PM) foram até o local para registrar o caso.

Os policiais fizeram a patrulha nas redondezas, à procura do suspeito, mas ele não foi localizado.

O caso foi registrado como roubo e lesão corporal dolosa. A vítima, que precisou receber pontos na cabeça e na mão, apresenta quadro clínico estável.