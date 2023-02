Procura-se esteticista que saiu para fazer entrevista de emprego em Goiânia e ainda não voltou

O Grupo de Investigação de Desaparecidos (GID) da Polícia Civil (PC) procura por Juscelia de Jesus Silva, de 32 anos, que saiu de casa para fazer entrevista de emprego na região do Terminal das Bandeiras, em Goiânia, e ainda não voltou.

Desde terça-feira (14), familiares estão sem notícias da esteticista. Buscas já foram realizadas em hospitais, delegacias e até mesmo no Instituto Médico Legal (IML), porém, sem sucesso.

Informações sobre o paradeiro da mulher podem ser repassadas para o (62) 9 8406-4620 ou Disque 197. O GID garante sigilo total.

Marido de Juscelia de Jesus Silva, Reginaldo Moura disse à PC que última vez que conversou com a esposa foi por volta das 12h40 do dia do desaparecimento.

Na ocasião, ela teria dito que não precisaria buscá-la na clínica de estética onde havia feito a entrevista, pois chamaria um carro por aplicativo para ir embora.

Juscelia de Jesus Silva é natural de Riacho de Santana (BA) e, segundo familiares, fazia uso de remédio controlado para tratamento de depressão há alguns meses.