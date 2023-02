Polícia investiga se corpo encontrado em Abadia de Goiás é o da mulher que saiu para procurar emprego

A Polícia Civil (PC) está investigando se o corpo encontrado neste domingo (19), às margens da GO-469, na zona rural de Abadia de Goiás, pertence a Juscelia de Jesus Silva, de 32 anos, que estava desaparecida após sair para procurar emprego, em Goiânia.

Peritos estiveram no local e encaminharam o material coletado para análise do Instituto Médico Legal (IML) de Aparecida de Goiânia, que emitirá um laudo com a identidade da vítima.

Durante a manhã da mesma data, parentes da mulher chegaram a realizar um mutirão, com cerca de 25 pessoas, na expectativa de conseguir informações sobre ela. A informação foi apurada pelo G1.

Os familiares seguem sem notícias da esteticista desde terça-feira (14), já tendo inclusive realizado buscas em hospitais, delegacias, porém, sem sucesso.

Marido de Juscelia, Reginaldo Moura, revelou à PC que conversou com a esposa pela última vez no início da tarde do dia que ela desapareceu.

Na ocasião, a mulher afirmou que iria pedir um carro por aplicativo para ir embora após a entrevista de emprego, não sendo necessário ir ao local buscá-la.