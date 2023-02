“Titio matou mamãe”, disse garotinho que viu a mãe sendo morta a facada pelo ex

São de partir o coração os detalhes do crime que resultou na morte de Aline de Sousa Campos, de 29 anos, na madrugada deste domingo (19), no município de São Luís de Montes Belos.

Logo após ser acionada por ela com a denúncia de que o ex-marido havia invadido a residência, a Polícia Militar encontrou portão e portas trancadas.

Quando pediu ajuda, a vítima não soube informar aos agentes o endereço exato de onde estava. Assim que eles chegaram, já avistaram o irmão dela no local, relatando ter recebido uma ligação do suspeito contando que ela estava esfaqueada.

Logo que pularam o muro, os policiais perceberam pela janela um garotinho de aproximadamente 03 anos e perguntaram por Aline. A criança então teria dito: “o titio matou a mamãe e saiu de casa”.

De imediato os policiais abriram a janela e entraram no imóvel. Lá, encontraram a jovem já morta, em cima de uma cama. A constatação oficial do óbito foi feita pelo Corpo de Bombeiros.

Dentro do quarto, também estava uma bebezinha, de cerca de 02 anos, dentro do berço. Ela seria filha de Aline com o ex-marido, de 55 anos, que acabou sendo localizado e confessou o feminicídio.

O Portal 6 apurou que os dois viviam um relacionamento extremamente conturbado. Outras vezes Aline já havia feito denúncias contra ele por situações de violência.

A mais recente ocorreu no último dia 07 de fevereiro, quando o casal estava a cerca de 30 dias separado e o homem teria ido até o trabalho dela para gritar para todos ouvirem que havia sido traído.

Na ocasião, a vítima relatou que tinha uma filhinha com o ex e que ele já tinha sido preso em 2022 por tê-la agredido e que tinha até solicitado uma medida protetiva de urgência.

O caso será investigado pela Polícia Civil de São Luís de Montes Belos.