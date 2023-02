Chalé em Anápolis com vista incrível é opção para quem quer descansar sem pegar estrada

Viajar para descansar em lugares mais próximas a áreas verdes e manter um contato mais próximo com a natureza é algo muito comum para os goianos.

No entanto, os moradores de Anápolis não precisam ir longe para ter essa experiência. Isso porque existe um chalé na zona rural do município que entrega tudo isso.

Estamos falando do Chalé de Adão, que se encontra no hotel resort Éden do Cerrado. O espaço possui uma bela vista para o campo, além de ter um lago acessível aos hóspedes.

Com capacidade para receber até duas pessoas, o ambiente também conta com um estacionamento e cozinha incluídos.

Por fim, quem for visitar o chalé não precisa ter dor de cabeça para deixar o animal de estimação em algum lugar de confiança, visto que pets são bem-vindos no local.