Homem ameaça jovem por conta de barulho feito por filho autista: ‘faz ele calar a boca’

Está circulando nas redes sociais um vídeo em que um homem aparece ameaçando uma jovem, de 25 anos, por conta do barulho que o filho dela, uma criança, de apenas 05 anos diagnosticada com transtorno do espectro autista (TEA), estava fazendo.

O Portal 6 apurou que o vizinho iniciou um verdadeiro escândalo no condomínio localizado na Avenida Brasil, no início da noite deste domingo (19).

Câmeras de segurança do local flagraram o exato momento em que o homem vai tirar satisfações com a genitora, empurra a porta e ameaça alegando que “você faz esse menino calar a boca agora senão eu mesmo entro ai e faço ele calar”.

A mãe tentou acalmar o vizinho, no entanto, o mesmo continuou esbravejando afirmando que queria falar com o esposo dela, pois “não resolvo com mulher! Mulher para mim não é nada”.

A jovem então explicou que o marido não se encontrava em casa e ele teria que resolver a situação com ela, mas, o vizinho seguiu gritando até que um segurança do condomínio apareceu para impedir que ele invadisse o apartamento.

Com dificuldades por conta da força que o homem estava exercendo, a genitora conseguiu enfim trancar a porta da residência e assustada com toda a situação, acionou a Polícia Militar (PM).

Como ao chegar no endereço, o suspeito já havia fugido, os agentes orientaram que a jovem registrasse uma ocorrência no Distrito Policial (DP).

O vizinho alegava a todo momento que era policial, no entanto, os seguranças do condomínio afirmaram que esta informação era falsa.

Além disso, os profissionais relataram que esta não é a primeira vez que ele arruma confusão no local, já tendo arrumado briga com ao menos outros três moradores do edifício em situações diferentes.