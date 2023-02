Internautas goianos vão às redes reclamar da falta de investimentos no Carnaval em Goiânia

As concentrações de Carnaval que aconteceram em diversas localidades de Goiânia no fim de semana foram motivo de discussão entre internautas goianos neste domingo (19).

Em uma publicação nas redes sociais, usuários da web utilizaram um vídeo, que mostra a passagem do Bloco do Mancha, que aconteceu no domingo (19), para denunciar a falta de investimentos do poder público para com a festividade.

Na gravação divulgada no Twitter, é possível ver uma multidão de pessoas andando em uma avenida da cidade acompanhando um único carro de som que está no local.

Existe uma demanda represada por Carnaval em Goiânia. O poder público precisa entender que Carnaval tem potencial econômico e turístico. Esse vídeo é de hoje a tarde em Goiânia, do bloco do mancha 👇🏼 pic.twitter.com/d8oN974HIo — Douglas Gaspar (@Dgrangel) February 20, 2023

Para alguns usuários, a cena comprova a grande demanda da população por festas desse tipo na capital e ressalta a carência de investimentos no setor cultural.

“A cidade tem muito potencial para eventos culturais na rua. Seria demais uma virada cultural de 24h aqui”, escreveu um.

“Top demais, a prefeitura deveria fomentar pelo menos um dia de carnaval com trio, lixeiras, banheiro público porque o povo goiano quase não tem opções para curtir o carnaval na cidade”, defendeu outro.

Alguns internautas também utilizaram a publicação para denunciar casos de violência policial ocorridos nos bloquinhos. De acordo com alguns usuários, bombas de gás lacrimogêneo e spray de pimenta foram atiradas no público ao final dos eventos.

“A polícia totalmente desproporcional no fim do rolê me trouxe muita indignação. Spray de pimenta na cara dos outros pelo simples prazer da autoridade”, disse uma.

“Levar gás lacrimogêneo em 2 lugares que a música estava super baixa é um ótimo lembrete pra nunca passar o carnaval em goiânia”, afirmou outra.

Veja alguns tweets:

O carnaval foi considerado fora da lei em Goiânia. A polícia colocou as pessoas pra saírem das ruas. Que pena! — Rimet 🧜‍♀️ (@Goiannym) February 20, 2023

poise cara o bloco dos amigos da 85 chega ate 100 mil pessoas, se a porra da prefeitura investisse nisso o povo de goiania nao ficaria doido pra sair da cidade no carnaval https://t.co/4Hx4lyOvHZ — 𝔯𝔞𝔣𝔞 𝔩𝔞𝔠𝔢𝔯𝔡𝔞 (@rafadsl) February 20, 2023

se a prefeitura apoiasse o carnaval em Goiânia pensa a grana que poderia movimentar/deixar de perder porque carnaval todo mundo sai da cidade e aqui tem estrutura pra isso tranquilo — chris.. (@chrisale_) February 19, 2023

o bloco do mancha tem potencial pra ser o melhor de goiânia, basta ter um trio com musica boa, pq uma carretinha de plantas n rola — Jullya (@jullyaaks) February 20, 2023

Nossa Senhora Goiânia URGINDO a necessidade de um Carnaval decente. Quando vamos ter uma gestão pública vendo isso????

Tds eventos PÚBLICOS de Carnaval transbordando de gente e sem estrutura nenhuma. Uma METRÓPOLE com 1,3 milhões de pessoas sem um Carnaval decente.

VERGONHA — Vinícius ➕ (@viniquihto) February 20, 2023