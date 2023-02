Goiana morre eletrocutada ao mexer em extensão que estava colocada na tomada

Mais uma morte por choque elétrico foi registrada em Goiás neste início de ano. Dessa vez, a vítima foi uma mulher de 37 anos, em Ipameri, município no Sul do estado.

A fatalidade ocorreu nesta segunda-feira (20). Conforme apurado pelo Portal 6, familiares de A.L.S.N. afirmaram que saíram da casa dela por volta das 14h, deixando-a sozinha na residência.

No entanto, ao voltar ao local às 18h do mesmo dia, encontraram a mulher caída próximo ao banheiro, com uma extensão ligada na tomada e grudada na mão dela.

As testemunhas também disseram que o chão da casa da vítima estava molhado, o que pode ter proporcionado o intenso choque elétrico.

A Polícia Civil (PC) ficou responsável pela investigação do incidente.