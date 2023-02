Conheça lugares em Goiás que te dão a sensação de estar em outro país

Goiás é um estado com características únicas, por se localizar na região do Cerrado. No entanto, existem lugares que fogem a essa regra, dando a ideia do visitante estar em outro país ou até mesmo em outra era da História.

Vamos começar pela mais clara: Nova Veneza. Fundada oficialmente em 1958, a cidade traz uma referência à cidade italiana de mesmo nome, devido às origens.

Erguida sob o esforço de imigrantes vindos do país europeu, o município goiano faz questão de relembrar das raízes, organizando anualmente o Festival Gastronômico de Nova Veneza, servindo diversos pratos tipicamente italianos.

Outro fato que chama a atenção é que os alunos da cidade aprendem o idioma estrangeiro nas escolas. Além disso, existem vários pontos turísticos que lembram a Itália no município, que dista cerca de 40 km de Goiânia.

Esta, por sua vez, não possui uma referência tão clara a outros países na fundação ou no nome – que vale destacar, possui origem tupi-guarani, bem brasileira mesmo.

No entanto, diversos pontos do Centro Histórico são conhecidos pela arquitetura em art decó, um estilo que surgiu na Europa nos anos de 1920 e foi amplamente usado em edificações na capital goiana quando ela foi criada.

Só para citar alguns nomes, podemos lembrar do Teatro Goiânia, a Antiga Estação Ferroviária, a Torre do Relógio e o Goiânia Palace Hotel.

Voltando mais ainda no tempo, podemos ir até a pré-história, ao conhecer os parques arqueológicos de Goiás.

Os municípios de Serranópolis, Palestina de Goiás e Porangatu, por exemplo, possuem descobertas que remetem à milhares de anos atrás, com pinturas e gravuras rupestres, além de vestígios dos povos que antes lá viveram.

Nesse mesmo sentido, podemos lembrar também do Parque Estadual de Terra Ronca, que possui um complexo de grutas e cavernas, com formações rochosas formadas há mais de 60 milhões de anos.

Localizadas em São Domingos, região Noroeste de Goiás, as formações geográficas goianas não perdem em nada para outras estruturas semelhantes e muito conhecidas na Europa, como a Gaping Gill, na Inglaterra, ou a Caverna de Drach, na Espanha.