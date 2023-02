A grande maioria das pessoas possuem o hábito de dormir com o celular na cama, seja do lado, debaixo do travesseiro ou mesa de cabeceira, afinal, o pequeno aparelho faz parte de nossas vidas, desde a hora de acordar até o descansar.

No entanto, por mais inofensivo que isso pareça ser, especialistas recomendam que não é lá muito bom para nossa saúde dormir com o telefone por perto.

Estes são os perigos de dormir com o celular na cama:

Sem delongas, o principal risco que se corre ao dormir com o smartphone por perto é o desenvolvimento de tumores nas glândulas salivares e no nervo acústico, além de câncer no cérebro, enxaquecas constantes, fadiga e redução das habilidades cognitivas.

Além disso, é possível que nos contaminemos com radiação. Segundo a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (IARC), os campos eletromagnéticos dos telefones celulares são “possivelmente cancerígenos para os seres humanos”.

E não para por aí!

Segundo a Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos, os celulares interferem no processo de repouso das pessoas, afetando sua saúde física e mental.

Mas, como dormir melhor?

De acordo com especialistas, é necessário remover os cochilos e aumentar o tempo disponível para dormir.

Manter sempre as luzes do trabalho acesas para aumentar a atenção. Só consumir cafeína no início do dia, evitando ao longo do dia, principalmente, no final da tarde.

Por fim, é crucial que removamos as fontes de som e luz durante o descanso.

