A aparência de uma pessoa tem um impacto muito grande na impressão que criamos sobre ela, porque levamos em conta roupa, cabelo e estilo. Bom, mas já passou na sua mente que a cor da meia dela pode dizer sobre a sua personalidade?

Por mais bizarro que isso pareça, um levantamento feito por uma marca de meias da Inglaterra, a Socked, mostra que essa pequena e discreta peça de roupa pode ajudar a definir um perfil.

“As cores usadas ajudam a criar essa personalidade, a imagem desejada, e certos tons influenciam a maneira como os outros interagem com você. Escolha a cor certa e já estará ganhando”, disse Mark Hall, um dos designers da empresa.

Confira o estudo a seguir:

Pesquisa mostra o que a cor da meia que você está usando diz sobre sua personalidade:

Pretas

Basicamente, a peça preta se traduz em uma pessoa elegante e bem vestida. Sendo assim, expressa autoridade, poder, sofisticação e também mistério.

Brancas

A queridinha dos amantes da moda dos anos 80, as meias brancas não são uma boa pedida, porque ela representa pessoas preguiçosas que não trocaram de meia após a prática de esportes ou a malhação.

Cinzas

Segundo a empresa, a imagem passada pela peça cinza é a de uma pessoa cuja vida é muito regrada e chata.

Vermelhas

Essa inusitada e ousada cor é usada por pessoas metidas a conquistadores, segundo o levantamento.

Amarelas

Sem sombra de dúvidas, as meias amarelas são usadas por aqueles que querem chamar atenção e ser engraçados.

Marrons

As meias marrons sinalizam pessoas boas, confiaveis e equilibradas, com os pés no chão.

Azuis

Enquanto isso, as azuis trazem aquela ideia de sucesso e segurança, mas não traz tanta ousadia como as meias pretas.

Douradas

Por mais inusitadas que sejam, as meias douradas estão nos pés de pessoas bem sucedidas, de sucesso, riqueza e extravagância.

