Preso em Anápolis, homem diz que mostrou partes íntimas para menina porque estava bêbado

Um homem, de 28 anos, foi preso na Vila Fabril, em Anápolis, após confessar ter mostrado partes íntimas para menina, de apenas 10 anos, por estar bêbado. O caso ocorreu no fim da tarde de terça-feira (21).

O Portal 6 apurou que a garotinha estava sozinha quando, com a calça abaixada, o vizinho tentou puxá-la para dentro dentro da residência dele.

O homem a teria agarrado pela cintura tentando fazer com que fosse em direção a casa dele, no entanto, a menina conseguiu se desvencilhar ao bater o celular na mão do agressor.

Ao descobrir sobre o que teria acontecido com a filha, a mãe imediatamente acionou a Polícia Militar (PM).

Assim que os agentes chegaram ao endereço indicado, o homem confessou o ato obsceno, mas justificou a situação por ter ingerido bebidas alcoólicas.

Todos os envolvidos foram encaminhados para a Central de Flagrantes para que pudessem prestar os devidos esclarecimentos.

Na delegacia, foi solicitado que a criança passasse por um exame de corpo de delito.

Foi pedido um relatório médico para o suspeito e em seguida, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).