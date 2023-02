Música, comédia e muitos filmes são as atrações para este final de semana em Goiânia e Anápolis

Fevereiro está chegando ao fim, mas não antes de deixar um final de semana repleto de curtição para os goianos que querem aproveitar o descanso da melhor maneira.

Pensando nisso, o Agenda Portal 6 está chegando com as melhores opções para quem deseja sair um pouco da rotina.

Para quem curte assistir bons filmes, até o dia 1º de março, a 14ª edição da mostra ‘O Amor, a Morte e as Paixões’ estará com diversos filmes em cartaz no Cinex, do Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia.

Como um cineminha nunca é demais, os lançamentos nas telonas são Homem Formiga e a Vespa: Quantumania,13 exorcismos e A Baleia.

Na sexta-feira (24), o riso promete rolar solto com o show Irmã Selma, que será apresentado no Guardians Comedy Club. Os ingressos podem ser adquiridos por meio do site Sympla.

Em Anápolis, Japinha Conde vai aproveitar o sábado (25) para levar muita música para a casa de eventos Terra Brasil. Os interessados podem comprar as entradas por meio da plataforma BaladApp.

Assista o Agenda Portal 6 na íntegra: