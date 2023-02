Goiânia, Anápolis e Catalão têm sessões de cinema adaptadas para público autista

Os municípios de Goiânia, Anápolis e Catalão irão receber, neste sábado (25), sessões de cinema adaptadas para atender pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A iniciativa “Cine+ Azul”, da rede Cinemais, busca trazer inclusão deste público, através de adequações específicas, como som mais baixo, iluminação especial, temperatura amena e liberdade para os expectadores andarem, dançarem e se divertirem como quiserem.

As sessões acontecerão às 14h, no Cinemais de Anápolis, localizado no Brasil Park Shopping; no shopping Bouganville, em Goiânia; e no Catalão Shopping, em Catalão.

O filme que será exibido é “As Múmias e o Anel Perdido”, filme de classificação livre e dublado em português.

Para mais informações, entre no site do Cinemais.