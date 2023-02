Modelo goiana denuncia que foi agredida por ex-jogador e recebe apoio nas redes sociais

A modelo goiana Rafaela dos Reis Carvalho, ex-esposa do ex-jogador de futebol Welliton Soares – que já teve passagem pelo Goiás Esporte Clube – quebrou o silêncio nas redes sociais e revelou que foi agredida pelo atleta.

Em um vídeo, publicado no Instagram, a jovem divulgou inúmeras fotos que mostram os sinais de violência no corpo dela, desde a têmpora, a pálpebra do olho, costas, braços até as pernas.

Dentro da montagem, Rafaela ainda colocou um trecho de um diálogo entre ela e o suspeito, onde o ex-jogador admite ter a agredido e afirmando que é direito do homem bater na mulher “se ela aprontar”.

As imagens ainda trazem o print de uma conversa por WhatsApp, onde há uma troca de ofensas com um contato que seria do atleta.

Após a postagem, diversas mulheres se manifestaram a favor do relato da modelo, demonstrando solidariedade com a situação.

Entre elas, está a jornalista e deputada federal Silvye Alves (UB), que republicou o vídeo na própria conta do Instagram, trazendo ainda mais repercussão para o caso.

Contra Welliton, ainda consta um boletim de ocorrência, prestado por Rafaela, onde ela afirmou ter sido surrada pelo esposo no dia 31 de dezembro de 2021.

A modelo estava com o suspeito em Aruanã, para passar o Revéillon em uma festa da cidade, quando houve uma discussão por ciúmes.

Revoltado, o ex-jogador quis ir embora dirigindo do local, mas a esposa (na época) não quis deixar, visto que ele estava embrigado.

Após uma série de ofensas verbais, ele teria seguido a mulher até o carro dela, onde o atleta teria aplicado, ainda na porta do veículo, diversos socos e chutes na modelo.

Haveria inclusive uma medida restritiva contra o suspeito já naquela época, para que ele se mantivesse afastado de Rafaela, algo que não foi respeitado.

Até o momento, Welliton não fez nenhum pronunciamento sobre a denúncia da ex-esposa.