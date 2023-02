Relembre outras reviravoltas de crimes bárbaros que chocaram Goiás

Crimes barbáros como o caso de assassinato da esteticista Juscelia de Jesus Silva, de 32 anos, que foi encontrada morta às margens da GO-469, em Abadia de Goiás, após sair para uma suposta entrevista de emprego em Goiânia, não são exceções em Goiás.

Na trajetória do estado, outras reviravoltas envolvendo acontecimentos brutais e que, muitas vezes, tem como principal suspeito algum familiar próximo à vítima, seguem vivas na memória da população goiana.

Um deles, que teve desfecho recentemente, foi o caso do assassinato de uma jovem de 12 anos, chamada Luana Marcelo Alves. A menina desapareceu após sair para comprar pão em uma padaria próxima da residência, no Setor Madre Germana II, em Goiânia, no dia 27 de novembro.

Enquanto retornava para a propriedade, ela foi abordada pelo vizinho, Reidimar Silva Santos, que a atraiu para a casa dele e, em seguida, a matou. Ele ainda enterrou o corpo no quintal da própria casa, usando cimento para disfarçar o feito. Ele foi preso acusado por estupro, feminicídio e ocultação de cadáver.

Também ocorrido em Goiânia, em 24 de agosto de 2021, o homicídio da jovem Ariane Bárbara Laureano de Oliveira, de 18 anos, foi considerado um dos casos de maior repercussão no estado e no Brasil.

A estudante – que chegou a ficar sete dias desaparecida – foi encontrada morta em uma mata de um bairro de classe alta da capital. Logo no início das investigações, foi descoberto que o crime havia sido planejado por três amigos, sendo um deles adolescente, num espécie de ritual.

O objetivo era descobrir se uma das acusadas, chamada Raíssa Nunes Borges, era ou não psicopata. Todos os envolvidos foram presos.

Outro caso de intenso holofote foi o assassinato de uma recém-nascida em Porangatu. O crime foi cometido pela própria mãe da menina, uma jovem de 14 anos, após ela dar à luz sozinha dentro do banheiro da própria residência.

Após realizar o parto, a garota teria pegado uma faca e cortado o pescoço da criança. Uma das guinadas do caso, é que o bebê era fruto de um relacionamento entre a adolescente e o marido da prima dela e, durante as investigações, foi descoberto que os dois incentivaram a menina a cometer o crime. Eles foram presos e a jovem foi encaminhada até o Centro de Atendimento Socioeducativo de Porangatu (Case).

Outro episódio que também chocou o estado e o Brasil, foi uma chacina de uma família de 10 pessoas da cabeleireira Elizamar da Silva, de 37 anos. A profissional teria ido até a casa dos sogros buscar o marido, Thiago Belchior, no dia 12 de janeiro, juntamente com os três filhos. No entanto, eles não foram mais vistos.

Um dia depois, em Cristalina, um carro semelhante ao dela foi encontrado junto aos corpos carbonizados dos desaparecidos. Logo em seguida, o sogro, o marido e a cunhada de Elizamar também desapareceram.

Inicialmente, a suspeita era de que Thiago, esposo da profissional, e Marcos Antônio, sogro dela, eram os mandantes do crime. Contudo, no dia 18 de janeiro, o corpo de Marcos foi encontrado em um cativeiro em Planaltina. Mais para frente, também foram localizados os corpos de Thiago e da cunhada da profissional.

No final, foi descoberto que a família foi morta por um trio de criminosos, chamados Gideon Batista de Menezes, Horácio Carlos Ferreira Barbosa e Carlomam dos Santos Nogueira que tinham como objetivo se apropriar de uma chácara avaliada em 2 milhões de reais, na qual viviam alguns familiares.