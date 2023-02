Três apostas de Goiás ganham na Mega-Sena de R$ 8,5 milhões; veja o valor dos prêmios

A Caixa Economia Federal sorteou a Mega-Sena de R$ 8,5 milhões nesta quinta-feira (23). Os números que saíram foram 10 – 11 – 19 – 33 – 58 e 60.

Além de um jogador de Brasília, que fez as seis dezenas e levou o prêmio principal, três apostas de Goiás ganharam no concurso 2567.

Realizadas em Goiânia, elas bateram na trave e acertaram cinco números na Mega-Sena. Assim, garantiram a quina da loteria.

As duas de jogo simples faturaram R$ 23.886,63 cada e a que pagou para marcar oito números no volante levou o total de

R$ 71.659,89.

Ao todo, 103 apostas de todo o país acertaram cinco números e 5.786 marcaram quatro. O detalhamento completo e o rateio do concurso 2567 estão disponíveis no site Loterias Caixa.

R$ 3 milhões em jogo

O próximo sorteio da Mega-Sena ocorre no sábado (25) valendo R$ 3 milhões.

Apostas podem ser feitas em lotéricas credenciadas pela Caixa, aplicativo ou site do banco. Participam do próximo concurso todas as apostas registradas até 19h do dia do sorteio.

A aposta mínima agora custa R$ 4,50, e os jogadores têm direito de escolher seis dezenas de 01 a 60.

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.