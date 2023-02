Corpo é encontrado às margens de rodovia, próximo de anel viário

A Polícia Militar (PM) atendeu à denúncia de que havia um cadáver na GO-174, por volta do km 55, no começo da noite desta sexta-feira (24), no município de Rio Verde, Sudoeste do estado.

O Portal 6 apurou que, após receber a informação, os agentes foram até o local e constataram o corpo caído nas margens da rodovia. Não foi possível identificar a vítima.

A situação ocorreu próximo ao anel viário e o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para efetuar o recolhimento do corpo.

A perícia, da Polícia Civil (PC), também compareceu ao local para buscar compreender as causas da morte e identificar o sujeito.

A Central de Flagrantes e Pronto Atendimento ao Cidadão de Rio Verde, que funcionam 24 horas, registraramo caso como encontro de cadáver consumado.