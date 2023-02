Vacina bivalente contra a Covid-19 começa a ser aplicada na segunda (27) em Goiás

A campanha de vacinação contra a Covid-19 tem uma nova aliada, a vacina bivalente. O Estado goiano já se preparou para iniciar, nesta segunda-feira (27), a vacinação dos grupos prioritários.

O Goiás já recebeu do Ministério da Saúde (MS) 226,8 mil doses do imunizante, das quais 97 mil doses já foram distribuídas para 246 municípios do estado.

Nesta primeira fase da campanha, será imunizado o grupo prioritário composto por pessoas com mais de 70 anos, pessoas a partir de 12 anos que vivem em instituições de longa permanência e trabalhadores desses locais. Além disso, serão beneficiados os imunossuprimidos indígenas, quilombolas e população ribeirinha que tiverem idade acima de 12 anos.

A nova vacina protege também contra a variante Ômicron, prevalente em todo o mundo, e suas subvariantes (BA.1 ou BA.4 – 5)

Quem pode se vacinar e quando?

Pessoas que tenham tomado pelo menos duas doses do esquema primário, com a vacina monovalente, aplicada em todo o País desde 2021. Além disso, a última dose deve ter o intervalo de no mínimo quatro meses.

A partir desta segunda, 27 de fevereiro, será apenas o grupo prioritário descrito anteriormente. A partir de 6 de março serão pessoas de 60 a 69 anos de idade, 20 de março somam-se as gestantes e puérperas.

Dia 17 de abril começam os trabalhadores da saúde e pessoas com deficiência permanente a partir de 12 anos de idade; população privada da liberdade a partir de 18 anos de idade; adolescentes cumprindo medidas socioeducativas menores de 18 anos de idade; funcionários do sistema de privação de liberdade.

Previsões são de que, até o final da última fase da campanha, que começa dia 17 de abril, 90% da população-alvo tenham sido atingidas, ou seja, 1.587.689 pessoas, conforme estimativa populacional do MS.