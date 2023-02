Entregadores por app realizam protesto e jogam bomba na casa de cliente após colega ser humilhado em Anápolis

Um grupo de entregadores por aplicativo realizou um protesto e vandalizaram a casa de um cliente, após um colega de profissão ser humilhado pelo usuário, na noite deste sábado (25).

A situação aconteceu na Vila Jaiara, em Anápolis. Conforme apuração do Portal 6, um motoboy do iFood estava fazendo uma entrega normalmente na residência do homem, de 58 anos.

Ao chegar no local, o entregador buzinou na porta da casa. O cliente, por sua vez, ficou irritado com a situação e saiu para receber a entrega falando “aqui tem campainha, vá buzinar na ‘pqp'”.

O motociclista, no entanto, ainda tinha que pegar o código da entrega para concluir o serviço. Contudo, o homem se recusou a passar a informação e fechou o portão na cara do motoboy.

Pouco tempo depois, um grupo de dezenas de motocicletas foi até o endereço, buzinando e chutando o portão da casa. Além disso, alguns deles jogaram explosivos dentro da residência, o que teria danificado o telhado da mesma.

A movimentação só se dispersou com a chegada da Polícia Militar (PM) ao local. Cabe agora à Polícia Civil (PC) realizar a investigação sobre o ocorrido e identificar os autores dos atos de vandalismo.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa do iFood e, até o momento desta publicação, ainda não tinha respondido.