Entenda por que o evento sobre Taylor Swift está gerando altas expectativas em Goiânia

O anúncio de uma festa em homenagem a cantora Taylor Swift na Roxy, badalada boate LGBTQIA+, em Goiânia, tem elevado as expectativas dos internautas.

Prevista para acontecer no dia 06 de abril, às 22h, o evento já movimentou as redes sociais pelo sucesso na venda dos ingressos.

Para se ter uma ideia, uma hora após a liberação do primeiro lote, 400 bilhetes chegaram a ser vendidos e vários lotes foram esgotados.

A expectativa é que a festa consiga apaziguar os ânimos dos admiradores, após o aparecimento de alguns rumores sobre um possível show da cantora no Brasil.

Além disso, o evento também pretende relembrar alguns dos sucessos presentes no décimo álbum da estadunidense, intitulado de “Midnights”.

Na web, o anúncio sobre a festa não passou batido e vários internautas goianos manifestaram a felicidade pela chegada da festividade.

Após bilheteria esgotada, um novo lote foi aberto pela organização do evento e os ingressos estão disponíveis no site Out Go.

Veja alguns tweets:

festa da Taylor em Goiânia e não acredito q vou ter q ir sozinhaaa — ana (@kenjiminyard) February 26, 2023

então é isso, vamos de festa da taylor em goiânia pic.twitter.com/fVEeitsUqi — murillo quê? (@MurillloQ) February 27, 2023

festa da taylor em goiânia estou dentro e ainda é na roxy (eu n posso mais comprar eu n posso mais passar naquele supermercado) — rafe cameron (@adriaelkadi) February 27, 2023

A festa da Taylor vendeu 400 ingressos em uma hora aqui em goiania Meu deus do ceu De onde saiu tanta gente do milharal assim — edinho (@asksoares) February 27, 2023

ESGOTOU: Festa da Taylor em Goiânia esgotou vários lotes em poucos minutos provando assim que a loirinha tem recordes até nesse fim de mundo — Alexandre 🐥 (@alexppectro) February 27, 2023

FESTA DA TAYLOR SWIFT EM GOIÂNIA EU VOU — tizzo || 📖: Aristóteles e Dante (@fvckingtizzo) February 7, 2023

procuro companhia pra festa da taylor swift em goiânia — elle woods goiana (@visfolklore) February 26, 2023