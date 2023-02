Ex-comandante da PM em Anápolis morre de câncer aos 53 anos

Nesta segunda-feira (27), o ex-comandante da Polícia Militar (PM), Dakson Lima de Almeida, de 53 anos, morreu após uma difícil luta contra um câncer.

O coronel atuou por quase um ano no 4° Batalhão da Polícia Militar (BPM) e desempenhou trabalho de destaque na cidade.

Dakson esteve à frente do Batalhão Sant’Ana de junho de 2017 até março de 2018, no entanto, mesmo com uma breve passagem, conseguiu deixar uma marca registrado com os serviços exercidos no município.

Por meio de uma nota encaminhada ao Portal 6, o 4º BPM lamentou a partida do ex-comandante e descreveu que ele era um “oficial comprometido com o serviço policial e com toda a segurança pública, gentil, disciplinador e apaixonado pela Instituição Polícia Militar do Estado de Goiás”.

O batalhão também ressaltou que quando ele deixou o comando, saiu de lá não apenas com colegas, mas sim com verdadeiros amigos.

Por meio das redes sociais, diversos outros policiais também lamentaram a dolorosa perda do parceiro de trabalho, assim como políticos, conhecidos e familiares.

Através de uma publicação realizada no Instagram, o deputado estadual Major Araújo (PL) manifestou pesar à família e amigos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dep Major Araújo (@depmajoraraujo)

“Jesus em sua infinita bondade o receba e console os corações de todos!”, escreveu o político publicação.

“Triste dor. Grande oficial. Tive o prazer de trabalhar com ele no 2º PEL da 1ª CIPM (Planaltina), no 17º BPM (Águas Lindas) e no 10º BPM ( Luziânia). Que Deus conforte sua família. 2º TEN R/R Bezerra”, lamentou um internauta.

O Coronel Adão Rodrigues também expressou os sentimentos por meio de um comentário na publicação do deputado afirmando, “meus pêsames, que Deus conforte os corações enlutados dos familiares e amigos em nome de Jesus Cristo”.

Velório e sepultamento

De acordo com uma nota oficial publicada no site da Polícia Militar (PM), o velório de Dakson Lima de Almeida será realizado nesta terça-feira (28), a partir das 13h, no Cemitério Parque Memorial, em Goiânia.

O sepultamento será realizado no mesmo local e está previsto para ocorrer às 16h.