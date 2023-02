Parque das Águas e futuro Jardim Botânico valorizam ainda mais os imóveis no Jundiaí

Com o Parque das Águas e o futuro Jardim Botânico, a tendência é de que os imóveis localizados no Jundiaí, região nobre de Anápolis, sejam ainda mais valorizados. É o que apontam especialistas do mercado imobiliário ouvidos pelo Portal 6.

À reportagem, o engenheiro Arthur Oliveira destacou que a valorização ocorrerá principalmente por conta da ‘reestruturação’ que a área passou com a chegada dos novos atrativos, ganhando mais segurança, luminosidade e até mesmo ficando mais bonita.

“Com certeza haverá valorização naquela área, que antes do parque era muito escura e pouco movimentada, além da melhora estética do bairro ganha-se também com a segurança e melhora na qualidade de vida das pessoas que moram ali”, pontuou.

Como consequência, o engenheiro explica que os anapolinos vão poder perceber este enaltecimento no próprio valor dos imóveis, assim como também nos novos empreendimentos que a região irá atrair futuramente.

“Essa valorização será vista tanto no valor nas próximas negociações quanto nos novos empreendimentos residenciais e comerciais que o parque atrairá, trazendo melhorias para a cidade como um todo, gerando empregos e movimentando a economia”, ressaltou.

Por outro lado, a corretora Zenaide Dias, reforça que inclusive já é possível notar esta valorização uma vez que, desde que foi inaugurado, o local passou a ser utilizado por muitos como ponto de referência.

“Já teve uma certa valorização. Isso porque a gente acaba usando como referência, falando em frente ao parque, ao lado do parque”, afirmou.

Zenaide destaca inclusive a existência de inúmeros imóveis de alto padrão na localidade, assim como outros que estão ainda se encontram em fase de construção, fato este que comprova que esta valorização já se iniciou.

Vale ressaltar que o bairro Jundiaí, onde se encontra o Parque das Águas e futuro Jardim Botânico, também conta com o Parque Ipiranga a poucos metros dos novos espaços.