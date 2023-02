Saiba o que aconteceu em shopping de Goiânia após atitude de jovens evangélicos

A trilha sonora pela tarde no último sábado (25), do Flamboyant Shopping Center, em Goiânia, foi marcada pelas letras de Anderson Freire, “Se você desistiu, Deus não vai desistir/Ele está aqui pra te levantar/Se o mundo te fizer cair”. O louvor inesperado, entre outros, foi interpretado por uma multidão de jovens que se reuniu no centro comercial movimentado para evangelizar.

Além do coro, os jovens contaram com instrumentos musicais para louvar a Deus. Assim continuaram, orando e cantando até que seguranças do maior shopping da capital goiana pediram que dispersassem. A multidão então resistiu, escolhendo cantar mais alto e gritar “Jesus”.

Os jovens não ficaram sozinhos na ação. Pessoas que estavam presentes no centro comercial cantaram juntos. O momento rendeu diversas fotografias e filmagens.

Projeto IDE

De acordo com o perfil oficial da Igreja Apostólica Fonte da Vida, a reunião que se deu no Flamboyant integra o projeto IDE. O projeto evangelístico organizado pela Fonte da Vida tem como objetivo “alcançar pessoas que ainda não conhecem e que precisam de Cristo em suas vidas e famílias”, conforme descrito no site da instituição.

Ele ocorre no último sábado de cada mês, sendo que a liderança da igreja traça estratégias de acordo com cada região. “Ontem em todas as cidades onde há uma Igreja Fonte da Vida foi realizada a 2ª edição do projeto IDE”, escreveu o Apóstolo César Augusto, fundador da igreja, em seu perfil do Instagram no último domingo (26). “Nós cremos que muitas vidas serão alcançadas e transformadas através desse projeto”, informa o site.

A Fonte da Vida ainda planeja realizar a 3ª edição do projeto IDE no próximo mês “com uma unção ainda maior e alcançando mais corações para Cristo Jesus”.

Repercussão

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portal 6 (@portal6noticias)

A postagem no perfil oficial da Fonte da Vida conta com mais de 1.400 curtidas. No entanto, as opiniões se dividem nos comentários do post do Portal 6. “Orgulho de fazer parte de uma geração que não se envergonha em louvar a Deus”, escreveu uma internauta, cujo comentário reuniu 200 curtidas.

Já outro usuário questionou sobre a liberdade religiosa e a diferença que cada religião teria em sua repercussão. “Se fosse o pessoal do #candomblé tocando atabaques?”. “Aí o disco vira, seriam linchados e os comentários de intolerância estariam bombando”, respondeu uma internauta.

Os representantes do Flamboyant Shopping Center, por sua vez, informaram que o evento ocorreu sem aviso prévio, sendo este o motivo do dispersamento. Confira a nota na íntegra:

O Flamboyant Shopping Center informa que o flash mobile realizado no último sábado, 27 de fevereiro, não foi previamente acordado entre a instituição religiosa e a administração do shopping. Ressalta que já sediou eventos dos mais diferentes formatos, inclusive de temáticas religiosas e ecumênicos. Porém, o empreendimento possui um regimento interno e assim como ocorre em espaços públicos, é necessário um comunicado prévio e autorização expressa para a utilização de qualquer área dentro do shopping.