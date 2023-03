Conheça o fenômeno surpreendente que faz cidade goiana até parecer outro país

Escondido no interior de Goiás, há um fenômeno natural que ocorre somente na região. No Parque Nacional das Emas, distribuído entre os municípios de Mineiros, Chapadão do Céu e parte de Costa Rica (MS), pode-se encontrar mais de 1.600 espécies de animais e 500 tipos diferentes de plantas nativas do Cerrado.

O que chama atenção no Parque Nacional das Emas, para além da fauna e flora, é a demonstração de bioluminescência que ocorre no local. No parque, o fenômeno ocorre por causa de uma espécie de vagalume que escolhe os diversos cupinzeiros para depositar seus ovos. Assim, além da luz estar presente no vagalume adulto, ela também se manifesta nas larvas.

A luz emitida pelos vagalumes em estado de larva serve para atrair insetos, inclusive os próprio cupins, que serão feitos de jantar. Como resultado, com o pôr do Sol, o parque é colorido com vários pontos brilhantes num tom esverdeado. São cerca de 25 milhões de cupinzeiros registrados na área, cujos buraquinhos servem de pequenos locais de moradia para as larvas.

Apesar da presença de cupinzeiros ser comum em diversas regiões do país, o fenômeno natural só ocorre no Parque Nacional das Emas.

Quando visitar

Para quem busca conhecer a bioluminescência presente em Goiás, o momento ideal é entre os meses de outubro e novembro, durante a noite, num período quente, sem luar e com alta umidade. Desse modo, o melhor momento é logo após uma chuva.

O Parque Nacional das Emas está aberto para visitas nesses período por meio do agendamento com antecedência em um dos Centros de Atendimento ao Turista (CATs) ou Agências de Turismo nas cidades de Mineiros ou Chapadão do Céu. Disponibiliza-se ingresso especial noturno, com acompanhamento de guias capacitados.

Sucesso nacional

Na internet, imagens feitas dos cupinzeiros iluminados chamam atenção de usuários ao redor do mundo. O perfil no TikTok, Viagens Geográficas, chegou a citar o destino como um lugar tão bonito que parece não ser real.