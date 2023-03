Motorista de Uber de Goiânia viraliza após oferecer serviço de “transporte de amante”

Para quem busca sigilo total em algumas situações, um motorista da Uber de Goiânia promete ser um “especialista na área” e oferecer discrição total em situações peculiares.

Em uma placa, fixada na parte de trás do banco passageiro, o homem afirma que oferece um serviço de “transporte de amante” a (o) levando – ou trazendo-a (o) – para qualquer lugar de forma confidencial.

“Levo amante, trago amante. Só não participo da briga. Sigilo total. A vida não é um morango”, afirma ele.

No início do comunicado, o condutor ainda faz uma brincadeira sobre o amor afirmando que o sentimento não é real e faz parte de uma “invenção do capitalismo”.

“O amor é invenção do capitalismo para andar de uber”, brincou.

O recado deixado pelo motorista saiu do banco do passageiro e foi parar nas redes sociais. Nos comentários, internautas se divertiram com a criatividade do homem.

“Gosto muito do jeitinho peculiar de Goiânia”, brincou uma.

“Muito bom”, disse outro.