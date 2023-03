Sem apoio da prefeitura, usuários de transporte público continuam no apagão em Anápolis

Desde janeiro, os usuários do transporte público que tentam consultar os horários e os ônibus de Anápolis por meio do aplicativo SimAps estão no completo escuro.

O ‘apagão’ no serviço ocorreu após um imbróglio envolvendo a Agência Reguladora Municipal (ARM) e a empresa responsável pelo desenvolvimento da plataforma.

Num primeiro momento – era necessário recobrar o acesso ao código-fonte do aplicativo para viabilizar a restauração do serviço – o que foi feito.

Mas o sistema continuou emperrado ao tentar avançar para um nova etapa. Ao Portal 6, Robson Torres, presidente da ARM, revelou que agora, faltam profissionais capacitados para assumir a manutenção do app.

“O SimAps é da Prefeitura e infelizmente não temos técnicos capazes de dar manutenção. Há microssistemas que geram todo o aplicativo e estamos desvendando o “emaranhado” para voltar a funcionar”, explicou.

A solução que poderia ser caseira, não foi pra frente. O gestor da autarquia conta que desde abril, está sendo solicitada a participação da Prefeitura de Anápolis e da Secretaria de Comunicação e Tecnologia no que diz respeito aos cuidados com o aplicativo. Em vão.

Sem respaldo, a ARM busca agora uma alternativa. Ele afirma que está em contato direto com profissionais do Centro de Empreendedorismo de Tecnologia e Inovação Avançada (CEITEC) para sanar o desafio.

Robson Torres ainda destaca que desde antes da interrupção do sinal, um ofício já havia sido criado com a intenção de contratar empresas que pudessem assumir a manutenção da plataforma – mas, na prática, não há previsão.