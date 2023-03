Veja lista dos 130 municípios que vão receber moradias populares do Governo de Goiás

O programa “Pra Ter Onde Morar” já disponibilizou editais para 8 cidades das 30 que foram contempladas na primeira etapa. O Portal 6 conseguiu junto à Agência Goiana de Habilitação (Agehab) a lista de todos os municípios integrantes do programa, que construirá seis mil casas gratuitas em três etapas.

As 30 cidades da primeira etapa são: Abadia de Goiás, Anhanguera, Aruanã, Bom Jesus de Goiás, Buriti de Goiás, Campestre, Campo Limpo de Goiás, Chapadão do Céu, Córrego do Ouro, Cristianópolis, Damolândia, Edealina, Firminópolis, Hidrolândia Ipameri, Iporá, Itaguaru, Ivolândia, Mairipotaba, Moiporá, Nova Aurora, Padre Bernardo, Piranhas, Rio Verde, Santo Antônio de Goiás, Santo Antônio do Descoberto, São João da Paraúna, São Luiz do Norte, São Miguel do Passa Quatro e Vila Propício.

Na segunda etapa, os municípios são: Adelândia, Águas Lindas, Alto Paraíso, Alvorada do Norte, Aragarças, Bonópolis, Buritinópolis, Camponorte, Campos Verdes, Cumari, Damionópolis, Davinópolis, Estrela do Norte, Faina, Fazenda Nova, Formosa, Goiandira, Gouvelândia, Guarani de Goiás, Israelândia, Itaberaí, Itumbiara, Jaupaci, Jussara, Mara Rosa, Matrinchã, Mimoso de Goiás, Mossâmedes, Orizona, Palestina de Goiás, Palmelo, Palminópolis, Perolândia, Piracanjuba, Pontalina, Porangatu, Rio Quente, Santa Tereza, Saõ João D´Aliança, São Luís de Montes Belos, Turvânia e Uiapuru.

Já na terceira etapa, as cidades contempladas são: Abadiânia, Acreúna, Água Limpa de Goiás, Aloândia, Anicuns, Aragoiânia, Barro Alto, Bom Jardim de Goiás, Bonfinópolis, Britânia, Buriti Alegre, Carmo do Rio Verde, Castelândia, Caturaí, Cezarina, Cromínia, Edeia, Guaraíta, Heitoraí, Inaciolândia, Indiara, Itaguari, Itajá, Itarumã, Itauçu, Jandaia, Joviânia, Lagoa Santa, Marzagão, Mineiros, Mineiros, Montividiu, Mundo Novo, Novo Brasil, Novo Gama, Novo Planalto, Ouvidor, Palmeiras de Goiás, Panamá, Petrolina de Goiás, Porteirão, Posse, Quirinópolis, Rubiataba, Santa Cruz de Goiás, Santa Rita do Araguaia, Santa Rosa de Goiás, São Francisco de Goiás, São Miguel do Araguaia, Senador Canedo, Serranópolis, Simolândia, Taquaral de Goiás, Turvelândia, Urutaí, Varjão e Vianópolis.

Como participar

Para participar do programa, um membro da família deve acessar o site da Agehab e realizar o cadastro. Os requisitos para participação são: ter renda total de até um salário mínimo; ser inscrito no CadÚnico, morar no município em que receberá moradia no período mínimo de três anos e não ter sido beneficiado em outro programa de moradia.

Cada moradia terá sala de estar/jantar, cozinha, dois quartos, um banheiro, área de serviço coberta, quintal, acesso de pedestre cimentado e recuo frontal gramado. A Agehab disponibiliza mais informações no site.