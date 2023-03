Cantora goiana está vendendo mansão por R$ 5 milhões para dividir com ex-marido; veja fotos

Com 517 metros quadrados de área construída e mais de 5 cômodos, a mansão à venda da cantora goiana Wanessa Camargo, comprada juntamente com o ex-marido, o empresário Marcus Buaiz, consegue impressionar no quesito ostentação.

A propriedade fica localizada no Alphaville de Barueri – um dos condomínios mais famosos e caros do Brasil – em São Paulo, e pode ser adquirida por um valor de nada mais nada menos que R$ 5.189.000,00.

Apesar do preço elevado, o imóvel consegue surpreender pelos atributos. Ao todo, o local possui 60 metros quadrados de terreno e 6 suítes.

Um dos cômodos é composto por uma suíte máster com 2 banheiros independentes e 2 closets. Além dele, há também um escritório, uma cozinha, um lavabo, uma despensa e uma sala de jantar/estar/tv.

Na parte externa da residência é possível ainda se deparar com uma combinação refrescante e divertida: a piscina cercada por um gramado.

Outro diferencial do lugar é o estúdio musical, ideal para os proprietários que trabalham no meio artístico, e os ambientes arejados que permitem a livre circulação dos moradores dentro da residência.

Veja mais fotos do local: