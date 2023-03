Consumidores deverão ter de pagar conta de água mais cara a partir de abril em Goiás

O valor da conta de água deve ficar mais cara em Goiás a partir do dia 1º de abril. Isso porque a Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos (AGR) autorizou um reajuste na Companhia Saneamento de Goiás (Saneago) sobre o valor atual da tarifa de serviços de água e esgotos.

A alteração foi aprovada durante a 4ª Reunião Ordinária de 2023, na segunda-feira (27), e prevê um aumento de 7,02% nas contas de água.

De acordo com a AGR, o novo valor acompanhou a inflação e considerou o índice alcançado durante os meses de dezembro de 2021 até janeiro de 2023.

Com a aprovação, a Saneago terá até 30 dias para divulgar o novo reajuste a todos os consumidores do estado. Na terça-feira (28), por exemplo, a companhia chegou a publicar, no site deles, uma nota informando alguns detalhes sobre a alteração.

Vale lembrar que além da mudança, a reunião também aprovou uma política para novas ligações de água, que deve ser atendida pela agência em até 90 dias.