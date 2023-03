Diversos municípios de Goiás terão chuvas mais intensas nesta sexta-feira 03)

A estabilidade deve abrir espaço para a chegada de chuvas mais intensas, sobretudo nas principais cidades de Goiás, nesta sexta-feira (03). A previsão do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo).

De acordo com o boletim, algumas localidades podem ter pancadas de chuvas isoladas, acompanhadas de rajadas de vento e raios. Mas também há potencial de chuvas locais com intensidade que pode variar de moderada a forte.

Dentre todas as regiões, as mais afetadas devem ser o Norte e o Leste com um volume de água de até 20 mm. Oeste e Centro seguem logo atrás, com 15 mm. No Sudoeste e no Sul, a previsão é de 10 mm.

Em relação aos municípios, a estimativa é de que Goiânia, Anápolis, Cristalina, Ceres e Pirenópolis recebam 10 mm, cada – cenário parecido ao que é esperado para Goianésia e Rio Verde, de 8 mm.

Ipameri, Nova Aurora, Davinópolis e Rubiataba devem receber 7 mm. Já em Jataí, Goiandira, Três Ranchos, Cumari, Santa Helena, Flores de Goiás e Caldas Novas, a previsão é de 6 mm.

Em contrapartida, as cidades de Itumbiara, Catalão e Porangatu devem ser as menos atingidas pelas chuvas com apenas 5 mm, cada.