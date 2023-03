Homem é flagrado por câmera ateando fogo em lixeiras no centro de Anápolis

Na noite desta quarta-feira (01) um homem foi filmado por câmeras de segurança, na região central de Anápolis, ateando fogo em lixeiras.

O Portal 6 apurou que, segundo moradores, a situação seria recorrente, sendo a quarta ou quinta vez. O temor é que algum dia o fogo, saia do controle, se alastre ou atinja carros.

Todas as vezes são os moradores que apagam o fogo, usando mangueiras e baldes de água. Um homem que trabalha no local se queixou:

“Veja que ele sobe a rua de forma tranquila, e joga algum tipo de inflamável.”

No vídeo, é possível ver o homem, usando boné preto e camiseta amarela, olhando ao redor para ver se alguém o vê, despejando algo inflamável no saco de lixo que está sobre a lixeira da calçada e, em seguida, colocando fogo. Na sequência, ele vai embora do local assim que as chamas começam.

A situação registrada ocorreu na rua Matilde Aidar, próximo à Engenheiro Portela. Além disso, tem o agravante da rua ser estreita, com prédios próximos e muita fiação sobre a rua.

O fato tem acontecido próximo à onde fica a tradicional fábrica de álcool J Feres, o que preocupa ainda mais os moradores.